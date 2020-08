Pour la rentrée 2020, l'allocation de rentrée scolaire de la Caisse d'allocation familiale est majorée exceptionnellement de 100 euros, sous conditions de ressources.

Une mesure gouvernementale dans ce contexte de crise sanitaire.

Il ne s'agit là que de l'une des allocations-rentrée de la CAF.





C'est une décision prise par le gouvernement du fait de la crise sanitaire en vue de soutenir, d'aider, et d'accompagner les familles les plus en difficulté. C'est une majoration de 100 euros en plus de ce qui est versé habituellement. Marie-Rose Chandely, Directrice du Service à Allocataire de la CAF de Guyane

469, 97 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans (au lieu de 368,84 euros en 2019)

490,39 euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans (au lieu de 389,19 euros en 2019)

503,91 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans (au lieu de 402,67 euros en 2019)

Des aides sous condition de ressources

Plafond des ressources Nombre d'enfants à charge Plafond 1 enfant 25 093. euros 2 enfants 30 884 euros 3 enfants 36 675 euros Par enfant en plus 5 791 euros

100 euros supplémentaires sur l'allocation de rentrée scolaire, c'est une mesure du gouvernement face à la crise sanitaire. En Guyane, comme en Guadeloupe, en Martinique, et dans le reste de l'hexagone, les premiers versements de l'allocation de rentrée scolaire ont débuté mardi dernier, le 18 août. Plus de 5 millions d'enfants et 3 millions de familles sont concernés par cette aide financière selon le gouvernement.Le montant de l'Allocation de rentrée scolaire varie de 469 euros à 503 euros en fonction de l'âge de l'enfant. Ainsi pour cette année 2020, le montant de l'ARS est évalué à :En 2019, plus de 45 000 élèves ont bénéficié de cette aide financière. Les familles sont éligibles sous condition de ressources. Le plafond de ressources des familles varie en fonction du nombre d'enfants à charge au 31 juillet 2020. Il ne doit pas dépasser plus de 25 093 euros pour un enfant à charge, 30 884 euros pour deux enfants ou 36 675 euros pour trois enfants. Pour chaque enfant supplémentaire, 5 791 euros sont à ajouter au plafond des ressources.

Une dépense de l'Etat évaluée à 17,6 millions d'euros. Toutefois, cette allocation est versée uniquement jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant. Cependant il existe une autre aide, propre à la Guyane et à ses réalités socioéconomiques. Elle accompagne l'élève, de la fin de sa vie d'enfant à sa vie d'adulte.

Cette prestation prend le relai pour les jeunes de plus de 18 ans jusqu'à 24 ans, qui se trouvent soit en situation de scolarité ou de poursuite d'études ou en apprentissage. Une aide exceptionnelle qui est versée pour soutenir les familles Marie-Rose Chandely, Directrice du Service à Allocataire de la CAF de Guyane

Les étudiants ne sont pas oubliés

Le bail est établi au nom de l'étudiant donc, forcément, l'aide est versée à l'étudiant. Même si on sait bien, qu' en général, ce sont les parents qui portent la charge du loyer Marie-Rose Chandely, Directrice du Service à Allocataire de la CAF de Guyane

Cette aide est de 200 euros par jeune et par an majorée de 100 euros, exceptionnellement cette année à condition que le jeune vivent hors du domicile de la famille.Les étudiants eux aussi, sont soutenus par la caisse d'allocation Familiale. Ils peuvent bénéficier de l'Apl, l'aide personalisée au logement.Les étudiants, bénéficiant de cette aide au logement, deviennent de ce fait des allocataires à part entière.