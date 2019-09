419 enfants sur liste d'attente en maternelle à Cayenne

Rentrée sous haute tension à Cayenne avec la scolarisation obligatoire, dès cette année, à l'âge de 3 ans. 419 enfants sont inscrits sur des listes d'attente. Le service scolaire fait tout ce qu'il peut pour placer un maximum d'enfants en classe maternelle mais une chose est sûre : il ne devrait pas y avoir de la place pour tout le monde.

Des écoles maternelles saturées Dans le détail, 292 enfants attendent une place en petite section, 75 en moyenne section et 52 chez les grands.

Auparavant, la scolarisation à trois ans était fortement conseillée. Désormais, c’est la loi, la dernière réforme ayant fait passer en juillet l’âge de l’instruction obligatoire de 6 à 3 ans. Tous les enfants qui auront trois ans d’ici la fin de l’année doivent être scolarisés dès maintenant.

A Cayenne, les maternelles sont saturées. La mairie a deux projets de nouvelles écoles, à la ZAC Hibiscus et mais elles ne devraient pas être disponibles avant deux ans, le temps des boucler les études, les financements et le chantier.