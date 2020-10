61% des familles bénéficient des aides de la Caisse d'allocations familiales en Guyane

En 2019, 55 463 familles guyanaises bénéficiaient des minimas sociaux, les aides de la Caisse d’allocations familiales, précieuses pour de nombreuses familles qui peinent à boucler les fins de mois. La Caisse d’allocations familiales de Guyane a rendu public ce 28 octobre le bilan de ses actions.

Explosion des demandes de RSA



Une progression de 25% pour l'accueil de la petite enfance



Lutter contre la fraude

En 2019, ce sont 3% de familles guyanaises en plus qui ont formulé des demandes d’aides de la Caisse d’allocations familiale s. 61% de la population a besoin chaque mois de ces revenus complémentaires pour vivre. 164 261 guyanais et guyanaises bouclent leurs fins de mois grâce à ces aides. Ce sont surtout les enfants qui en bénéficient. Pour aller à l’école et pour les besoins de tous les jours 88 910 petits guyanais ont grâce à ces aides accès à plus de confort.Le RSA, le revenu de solidarité active assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenus. Là encore les demandes ont explosé entre 2018 et 2019 em premier lieu parce que les critères d’aides ont été élargis et donc plus de guyanais ont pu en bénéficier. 32 % de demandes supplémentaires entre l’année 2018 et 2019.Si on recontextualise, ces aides versées chaque mois seront évidemment encore plus importantes pour 2020 puisque des primes exceptionnelles ont été accordées à tous les bénéficiaires afin de pouvoir faire face au manque d’activité de la crise du covid. Il faudra faire le point l’année prochaine avec l’administration de la Caisse d’allocations familiales pour dresser un nouveau bilan des aides versées cette année.Concernant l’accueil de jeunes enfants dans des structures types crèche, tout cela est conventionné et géré par la Caisse d’allocations familiales. Le nombre de places d’accueil du jeune enfant a lui progressé en 2019 + 25% de places supplémentaires. Cela reste malgré tout insuffisant selon les parents qui peinent souvent à obtenir des places pour leurs jeunes enfants en tous cas 2 427 places ont été créés en 2019 selon l'institution.A combien s’élèvent ces aides ? Eh bien pour les aides au logement le montant s’élève globalement à 485€ en moyenne mais évidemment selon les cas, les dossiers, la somme peut être plus ou moins importante. Les familles bénéficient, elles, en moyenne d’une aide de 274€. Et pour le revenu de solidarité active au 1er avril 2019, le montant forfaitaire mensuel est de 559,74 € pour une personne seule en métropole et dans les Dom Guyane comprise.Un dernier point pour rappeler que la Caisse d’allocations familiales traque toujours les fraudeurs et les arnaques aux aides socialesEn effet, la Cour des comptes, identifie plus de 75 millions d’assurés sociaux. La France compte 67,1 millions d’habitants! Les comptes ne sont pas bons