62 compétiteurs inscrits à l’Open de pêche en bord de mer qui aura lieu ce dimanche 4 septembre, plage des Salines à Rémire-Montjoly

C’est le rendez-vous très attendu par les pêcheurs de Guyane : l'Open de Rémire-Montjoly de pêche en bord de mer. Une compétition très attendue car ouverte à tous. Cette année, 62 compétiteurs se sont inscrits, répartis en équipe de 2. Des hommes, des femmes et même des adolescents.

Le concours aura lieu de 8h à 13h sur la plage des Salines à Rémire-Montjoly. Organisé par l’association des plaisanciers et pécheurs de Guyane, l’Open de Rémire-Montjoly s’inscrit dans un calendrier bien précis. D'abord, le championnat de Guyane en surfcasting sur 8 manches réservés aux licenciés : il se déroule entre janvier et juin. Le champion de l’année part ensuite participer au championnat de France en septembre. Puis en début de saison, afin d’ouvrir ses portes aux public, l’APPG qui existe depuis 26 ans, met en place l’Open, avant en novembre d’organiser les 24h de pêche par équipe de 2. Tout un programme !

L’Open de Rémire-Montjoly est une épreuve qui existe depuis une dizaine d’années. Elle rassemble des pécheurs amateurs en bord de mer. Le surfcasting « pêche à la ligne dans la vague » est une technique de pêche en mer pratiquée depuis les rochers, les plages, ou les digues. Cette technique peut être pratiquée sur tout le littoral. L'action de pêche consiste à rechercher les poissons dans la bande des 20 à 120 m du bord.

Jean-Louis Vigués, APPG association des plaisanciers et pêcheurs de Guyane. • ©Jean-Louis Vigués

Cela s’appelle le surfcasting la pêche sur le bord de la plage. Elle est reconnue comme pratique sportive. Pour faire cette activité il faut une canne de 4 m20, des moulinets, des plombs et des hameçons C’est un matériel spécial avec des cannes très grandes. Nous sommes toujours à disposition. Notre association a déjà organisé deux initiations à la plage. Le tirage pour l'Open a eu lieu hier : 31 équipes, nous sommes donc 62 compétiteurs.. Parmi les 62 pécheurs que nous aurons dimanche, six femmes et 8 adolescents se sont inscrits. Quand on habite en Guyane, nous avons la chance d’avoir la pêche en rivière, en bord de mer et dans le fleuve. C’est une activité de plein air, qui n’est pas onéreuse.