A Camopi, le Parc amazonien de Guyane a ouvert ses portes au public

Depuis deux ans, le Parc amazonien de Guyane possède de nouveaux locaux à Camopi. Jeudi 10 octobre, une Journée portes ouvertes y était organisée pour présenter les actions du parc national et, de manière générale, mettre en lumière ses personnels et leurs missions.

Des films, une exposition, des stands thématiques, un studio photo, du tir à l’arc, des jeux… Voilà une partie de ce qui a été proposé au public qui s’est rendu jeudi 10 octobre dans les locaux du Parc amazonien de Guyane (Pag) à Camopi. Deux ans après l’ouverture des nouveaux locaux de cette antenne du parc national de Guyane, cette première journée portes ouvertes sonnait comme une inauguration.

Brian Monpera conte des mythes et légendes locales • ©J-.M.M.

Pour le Parc amazonien cette manifestation était l’occasion de « montrer, faire connaître, expliquer et échanger sur les différentes activités et missions du Parc ». Celles-ci sont multiples : préservation et valorisation des patrimoines naturels et culturels, accompagnement du développement local, lutte contre l’orpaillage illégal.

Le public scolaire de Camopi a visité les différents stands • ©J-.M.M.

Toute la journée, les agents du Parc amazonien et son directeur, Pascal Vardon, ont reçu le grand public, les scolaires et différentes personnalités locales de la commune comme du littoral dont le maire Laurent Yawalou, des chefs coutumiers, le préfet Antoine Poussier ou encore des membres du Grand conseil coutumier tels Bruno Apouyou et Catherine Yapara. La directrice du Parc national voisin, Parc national des Montagnes de Tumucumaque, Fernanda Colares Brandão, avait, elle aussi fait le déplacement pour l’occasion.

Un atelier photo a été proposé par l'association La tête dans les images et le photographe Ronan Liétar • ©J-.M.M.

Parmi les temps forts de la journée : la visite du chantier d’insertion mené par l’association Liane et la découverte de l’exposition temporaire « En partage... 17 ans d'images et d'actions communes » de Géraldine Jaffrelot qui en évidence les diverses activités du Parc sur cette région entre le fleuve Oyapock et la rivière Camopi.