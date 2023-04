Accident spectaculaire au marché de Cayenne

Vers 8h30 ce matin, un accident s’est produit au marché de Cayenne. Un véhicule dont le chauffeur avait perdu la maitrise a percuté plusieurs étals. Heureusement il n’y a eu que des blessés légers.

Guyane la 1ère •

Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et foncé dans la foule. Le véhicule a percuté 3 stands sur l’avenue Monnerville. Un véritable choc pour les personnes impliquées. Les pompiers ont pris en charge 7 victimes âgées entre 8 et 90 ans qui présentaient des contusions et des plaies simples.

Le chauffeur affirme avoir eu un malaise confirme Victor Clotilde, officier de permanence premier échelon du SDIS :

« Il nous a dit avoir eu un malaise, n’avoir rien vu. Le véhicule est parti. Il n’y a pas eu de victimes graves »

C’est la première fois que la municipalité est confrontée à ce genre de problème de sécurité. Sandra Trochimara, maire de Cayenne qui s’est rendue sur place, va engager immédiatement une sécurisation différente du marché :

« Très rapidement j’ai vu avec mon directeur de la sécurité et de la prévention afin de réfléchir à une autre organisation pour davantage sécuriser les vendeurs et bien sûr les passants… »



Le marché n’a pas été interrompu mais l'avenue Monnerville est restée fermée toute la matinée