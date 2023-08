Affaire du FHEJOC : vers un possible relogement des résidents

Partager :

On se dirige vers la voie de l’apaisement dans le conflit au Foyer d’hébergement des jeunes de l’ouest, Rue Gabriel Devèze à Cayenne. Comme prévu, les résidents, qui ont refusé de libérer le foyer le 31 juillet, très remontés et en attente d’une solution pérenne de logement, se sont entretenus mardi soir avec Gabriel Serville, le président de la CTG et son équipe. Une proposition d’hébergement pourrait convenir.

Charly Torres/Clotilde Séraphins George/CL

Cette réunion très attendue par les jeunes du FHEJOC a duré. Il a fallu près de trois heures de discussions, souvent houleuses, pour que les parties (la CTG qui a proposé sa médiation dans cette affaire et les jeunes accompagnés par Trop Violans) s’entendent finalement sur le principe d’acter par écrit les points importants de cette affaire. Un engagement qui portera, notamment, sur le relogement, l’accompagnement et les missions futures de l’actuel FHEJOC de Devèze. Mélinda Anelli, porte-parole des résidents du FHEJOC affiche sa satisfaction : J’ai eu ce que je voulais, tout ce que je demandais, des écrits. Au début personne ne nous écoutait, aujourd’hui en étant calme, on nous a écoutés, on a compris tout ce qu’on voulait… Ce combat ce n’est pas pour nous mais pour les jeunes, les futurs bacheliers… Gabriel Serville, le président de la CollectivitéTerritoriale de Guyane exprime son soulagement : Nous avons trouvé un terrain d’entente, c’est tant mieux. Je rappelle que la solution arrêtée est celle que nous préconisions depuis le début… Les jeunes seront pris en charge par Solilia qui est une société d’intermédiation locative qui va permettre d'héberger ces jeunes dans de bonnes conditions en étant accompagnés. J’ai aussi proposé d’aller visiter un autre bâtiment qui peut accueillir des jeunes aussi, en attendant la livraison du futur foyer des jeunes travailleurs au quartier Hibiscus… Jeudi 3 août, les deux parties se retrouvent une nouvelle fois, l'équipe de la CTG et les résidents du FHEJOC pour une visite de terrain du foyer Courbaril à Montjoly et la remise d’un relevé de décisions.

