Affaire saisie 594 kg de cocaïne : 12 condamnations et une relaxe

Après une semaine de procès, la chambre correctionnelle du tribunal de Fort-de-France a rendu son verdict. Parmi les condamnations : Claude Domput, Serge Nugent et Steeve Cicéron, qui comparaissaient sous contrôle judiciaire, repartent en prison. Alex Ho et David Sana retournent en détention. Mengbo Zhou, absent du procès, fera l’objet d’un mandat d’arrêt, condamné pour le volet blanchiment d’argent.

Le 1er octobre 2020, 594 kilos de cocaïne étaient saisis dans une voiture près du port de Dégrad-des-Cannes. Quatre ans après cette découverte, le procès de 13 personnes impliquées s’est tenu cette semaine au tribunal correctionnel de Fort-de-France. Deux volets étaient examinés : le premier concernait le trafic de cocaïne, le second le blanchiment d'argent. Le verdict est tombé ce vendredi en milieu d’après-midi.

Les condamnations prononcées pour trafic de stupéfiants.

Alex Ho, organisateur du réseau entre le Suriname et la Guyane écope de sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi que 150 000 euros d'amende.

Steeve Cicéron dit « Pirate », coordinnateur de la branche guyanaise du réseau et auteur du premier envoi d'environ 250 kilos de cocaïne en juillet 2020 écope de 3 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt : il retourne en prison.

Claude Domput, qui comparaissait sous contrôle judiciaire est condamné pour son rôle de logisticien lors de l'acheminement de la drogue au port. Il écope de sept ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt et 100 000 euros d'amende.

Serge Nugent, qui comparaissait lui aussi sous contrôle judiciaire, est condamné à quatre ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt et 30 000 euros d'amende pour son rôle d'intermédiaire et de surveillant. Il s’agit d’une peine plus lourde que celle demandée par le parquet lors de ses réquisitions.

Les deux chauffeurs, Watson Petit-Frère et Lukel Thervilus sont condamnés à trois ans d'emprisonnement mais bénéficient d’un aménagement de peine, ayant déjà effectué une partie de leur peine lors de leur détention provisoire. Chacun est également condamné à verser 15 000 euros d'amende.

David Sana est condamné à six ans d’emprisonnement, avec maintien en détention pour le stockage de la marchandise en Guyane. Il devra verser 100 000 euros d'amende.

Si la justice n’a pas condamné Leeroy Pinas pour des faits de trafic de stupéfiants, elle le condamne pour sa participation. Il est condamné à 18 mois d’emprisonnement pour association de malfaiteurs. Il ne part pas en prison, ayant déjà effectué sa peine lors de sa détention provisoire.

Grégory Pierre-Louis, accusé d’être l’associé de David Sana, est condamné à 30 mois d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende. Ayant déjà effectué une partie de sa peine en détention, il bénéficiera d’un aménagement.

Non impliqué dans le trafic des 594 kilos saisis à Degrad-des-Cannes, Bastien Kereneur est condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour « acte préparatoire de mise en œuvre d'un trafic de stupéfiant ». Il a fourni à Alex Ho, l'organisateur du trafic, des photos et vidéos de la zone de fret de l'aéroport Félix Eboué et a organisé une visite nocturne des locaux de l'entreprise de fret dont il était le directeur.

Sur le volet blanchiment d’argent

Philippe Li, commerçant d'un 8 à huit de Matoury est le seul des prévenus à avoir été relaxé. La somme de 151 000 euros avait été perquisitionnée à son domicile. Elle lui sera restituée.

Huang Zhong Cheng, commerçant de Cayenne est condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis. Il comparaissait sous contrôle judiciaire. Il est reconnu coupable d’avoir versé plusieurs milliers d'euros à l'un des membres du réseau. Il devra s’acquitter de 5 000 euros d'amende.

Absent du procès, Mengbo Zhou fera l’objet d’un mandat d’arrêt. Alors que le ministère public avait requis un an contre lui, le commerçant, absent au procès écope de quatre ans d'emprisonnement. La justice lui reproche d’avoir remis la somme de 450 000 euros à l'un des membres du réseau.