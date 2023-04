Alain Eoche - CTG : l'affaire autour de la maison de l'Anse Châton sera jugée en juin prochain

Partager :

Ce 27 avril 2023 s'est tenue une audience de mise en état dans le cadre de l'affaire opposant le restaurateur Alain Eoche et la CTG. Il a été décidé que le dossier est prêt à être jugé. Les deux parties reviendront devant la Justice le 15 juin prochain. Il s'agira de reconnaitre, ou non, l'existence d'un contrat entre Alain Eoche et la CTG, permettant au restaurateur d'occuper la maison créole de l'Anse Chatôn.

Nouvel épisode important dans l'affaire entre Alain Eoche et la Collectivité Territoriale de Guyane. En janvier 2023, la CTG a été citée à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Cayenne, à la demande du restaurateur à la tête de l'établissement "Chéri". Cette audience pour "procédures écrites d'orientation" s'est tenue ce 27 avril 2023, à 9h00, au Palais de Justice de Cayenne. Contacté par la rédaction, le directeur de cabinet de la CTG nous informe qu'il s'agissait d'une audience de mise en état. Cette procédure a pour objectif de mettre le dossier en état d'être jugé. Il a donc été décidé que le dossier "paraît prêt à être jugé". L'audience aura lieu le 15 juin prochain, les deux parties exposeront leurs conclusions. L'affaire sera ensuite mise en délibérée, nous explique le directeur de cabinet de la CTG. Le jugement sera annoncé ultérieurement. Notez que cette démarche judiciaire est effectuée dans le cadre d'une demande d'Alain Eoche de reconnaitre l'existence d'un contrat entre lui et la CTG. C'est ce qui sera décidé. La collectivité, de son côté, affirme qu'il n'y a jamais eu d'acte écrit entre les deux parties.

