Alain Ransay est le nouvel evêque de Guyane

Un nouvel évêque pour la Guyane. Il s’agit d’Alain Ransay. Sa nomination a été entérinée dans le Bulletin officiel du Vatican. Michel Dubosc qui a assure actuellement l’administration apostolique du Diocèse de Cayenne l’a également annoncé aux fidèles.

Marie-Claude Thébia •

Alain Ransey nouvel évêque de Guayne • ©DR

J'ai un rêve dont je demande à Dieu la réalisation ; je souhaiterais le partager avec vous : que notre diocèse soit comme un phare qui fasse rayonner l’Evangile du Christ à la face de tous ses habitants et que sa lumière dépasse de très loin les frontières du territoire. Je vous bénis tous ! Alain Ransey nouvel évêque de Guyane

C’est l’extrait du premier message adressé aux catholiques guyanais par le nouvel évêque du Diocèse de Cayenne Alain Ransay. Une nomination rendue publique par Monseigneur Michel Dubosc qui assure l’intérim de l’administration apostolique de Guyane depuis plusieurs mois.

Un CV bien rempli

Alain Ransay est est né à Trinité en Martinique le 11 novembre 1961. Après avoir obtenu sa licence scientifique, il a complété son diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en mathématiques à l’Université des Antilles et la Guyane, en Martinique. En 1984, il est diplômé en mathématiques de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, France. Entre 1984 et 1986, il a enseigné les mathématiques au lycée de Trinité et au collège du Vert-Pré. Entre 1986 et 1988, il a fréquenté le Séminaire d’Avignon, France. De 1988 à 1992, il est étudiant au Séminaire universitaire et à l’Université catholique de Lyon, où il termine en 1992 avec une licence canonique en théologie. Il a été ordonné prêtre pour l’Archidiocèse de Saint­ Pierre et Fort-de-France le 27 décembre 1992 à Sainte-Marie par Mgr Maurice Marie-Sainte. Il parle couramment français, créole, anglais, espagnol. Il est auteur de la publication : S’épanouir malgré les blessures : La vie humaine en dix étapes, Saint Paul, 2018. (source église catholique). Depuis 2020, Alain Ransay était Secrétaire du Conseil presbytéral archidiocésain de l'église catholique.

Alain Ransey remplace donc Emmanuel Lafont parti de Guyane dans des circonstances troublantes. Il aura la dure responsabilité de reconstruire une église en ruines. Sa nomination a été publiée dans le Bulletin officiel de Rome.