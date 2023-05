Albert Siong, une figure incontournable de l'agriculture guyanaise, décoré des plus hautes distinctions de la République

Ce 15 mai 2023, Albert Siong, président de la Chambre d'Agriculture, a été élevé au rang de Chevalier de la Légion d'Honneur et a reçu la médaille de l'Ordre du Mérite Agricole lors d'une cérémonie intime au village de Javouhey de Mana.

Eric Léon/CL •

Le 15 mai 2023, le président de la Chambre d'Agriculture, Albert Siong a reçu la médaille de Chevalier de la Légion d'Honneur de l'ancien président de la collectivité de Guyane, Rodolphe Alexandre. Il a également épinglé à son veston la médaille de l'Ordre du Mérite Agricole. Un événement qui s'est déroulé lors d'une cérémonie intime au village de Javouhey à Mana.

Remise de la médaille de la légion d'honneur à Albert Siong président de la chambre d'agriculture par Rodolphe Alexandre • ©Eric Léon



Derrière cette distinction se cachent près de 20 ans de combat et d'engagement sans faille au service de l'agriculture guyanaise. Albert Siong, Président de la Chambre d'Agriculture depuis de nombreuses années, s'est imposé comme une figure incontournable du développement agricole en Guyane : défense des filières, lobbying auprès des pouvoirs publics, accès aux subventions européennes.

Cette décoration consacre son action permanente en faveur du monde agricole guyanais.

Albert Siong, président de la chambre d'agriculture remercie sa famille et son épouse • ©Eric Léon

Une vie de labeur au service du développement de l'agriculture

Lors de son discours émouvant, Albert Siong a exprimé sa gratitude envers les agriculteurs et éleveurs guyanais qui lui ont "permis de gravir tous ces échelons" en lui accordant leur confiance durant toutes ces années. Il a également remercié sa famille et ses proches pour leur soutien indéfectible, clé de son engagement sans faille auprès du monde agricole.

Après l'émotion suscitée par la remise des médailles, la cérémonie s'est clôturée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un repas a été offert, réunissant les élus locaux, les représentants de la filière agricole guyanaise et les membres de la famille d'Albert Siong.

Ce moment d'échanges et de partage a permis à chacun de célébrer l'accomplissement de cet agriculteur tout en renforçant les liens qui unissent cette communauté dynamique.