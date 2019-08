L'allocation de rentrée scolaire versée le 20 août aux familles éligibles

En Guyane, près de 22 000 familles ont bénéficié l’an dernier de l’allocation de rentrée scolaire, pour un montant de 17,3 millions. Le montant de la prime de rentrée varie selon l’année de naissance des enfants. Ils doivent être âgés entre 6 et 18 ans. Trois tranches d’âge sont fixées par la CAF. Les montants varient en fonction. Outre les conditions de revenu, la CAF exige que l’enfant soit scolarisé. Les parents d’enfants de 6 à 15 ans n’ont aucune démarche à accomplir. Elle est versée automatiquement aux familles déjà allocataires qui remplissent les conditions

Les revenus des familles examinés Par ailleurs, les revenus de la famille ne doit pas dépasser un certain plafond. En 2019, ce sont les ressources de 2017 qui sont examinées. L’allocation de rentrée scolaire sera versée à partir du mardi 20 août à l’ensemble des familles bénéficiaires de France, à l’exception des allocataires de Mayotte et de la Réunion dont la rentrée intervient plus tôt. 3 millions de familles bénéficient de cette aide gouvernementale, pour faire face aux nombreuses dépenses de la rentrée scolaire.





Plafond de ressource ARS Montant des plafonds en euros pour bénéficier de l’ARS :

Famille avec 1 enfant à charge : 24 697 €

Famille avec 2 enfants : 30 396 €

Famille avec 3 enfants à charge : 36 095 €

Famille avec 4 enfants à charge : 41 794 € Enfant à charge supplémentaire + 5 699 €

A noter : si les ressources de la famille dépassent légèrement le plafond, celle-ci bénéficie alors d’une ARS à taux réduit, dégressive en fonction de ses revenus.