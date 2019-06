Amiante : les personnels de Justice et Trop Violans manifestent devant l’ARS

Depuis que le Palais de Justice de Cayenne est fermé en raison de la découverte d’amiante dans le bâtiment en rénovation. Les personnels de justice et les avocats manifestent chaque semaine leur mécontentement. Ce matin, mercredi 12 juin 2019, les administratifs, greffiers et magistrats accompagnés de Trop Violans se sont rendu à l’Agence Régionale de Santé (ARS). Ils souhaitaient interpeller les services de la santé sur ce problème sanitaire. Une délégation a été reçue par le directeur général-adjoint de l’agence, Fabien Laleu, qui les a renvoyé vers la Direction régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIECCTE), l’ARS n’étant pas compétente selon lui dans ce dossier.

Trop Violans et les personnels de Justice vont demander un rendez-vous pour la semaine prochaine à la DIECCTE.