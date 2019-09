Apatou : 600 élèves font leur rentrée scolaire en pirogue

Des journées qui démarrent à 5h du matin

La rentrée scolaire en pirogue des élèves d'Apatou La rentrée scolaire en pirogue des élèves d'Apatou.Un trajet qui oblige certains d'entre eux à se lever très tôt

Le soleil se lève sur le fleuve Maroni et les premières pirogues convergent vers le bourg d’Apatou. A bord, des élèves résidants dans les campoes du territoire de la commune. Ils sont scolarisés au collège du bourg et dans les école primaires et maternelles. Ce sont 17 pirogues qui assurent chaque jour le transport de ces élèves du territoire, estimés à prés de 600.Les enfants sont levés depuis 5 h du matin. Certains doivent effectuer plus d’une heure de trajet chaque matin. Pourtant, ils sont heureux de reprendre le chemin de l’école même si les plus petits semblent encore un peu endormis. Après le fleuve ils doivent pourtant encore marcher pendant presque 20 mn. Pour accompagner les plus petits, il y a les piroguiers dont la mission ne consiste pas seulement à piloter la pirogue.Toute la communauté scolaire a bien conscience que ces petits réclament un peu plus d’attention. Alors leur fatigue est comprise de tous.C’est le début d’une longue journée pour ces écoliers. A 16h00, il referont le trajet dans l’autre sens pour retrouver leurs famille.