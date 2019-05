L'appel à la solidarité des Guyanais avec les journées nationales de la Croix Rouge

Les journées nationales de la Croix Rouge

Postées dans les endroits d’affluences, les équipes de la Croix rouge se sont mobilisés tout au long de la semaine pour collecter des dons monétaires et alimentaires.En Guyane la campagne a récolté l’an dernier 11 000 euros grâce aux 40 bénévoles mobilisés sur tout le territoire. Des animations sont proposées pour rappeler les actions de l’association, qui est toujours très plébiscitée par la populationChaque année la Croix rouge française organise deux collectes nationales et sollicite les entreprises tout au long de l’année. L’argent récolté permet de financer les actions de l’association sur tout le territoire. Comme l’entretien de la vestiboutik, un magasin de vêtements qui propose des articles à prix réduit pour les plus démunis.