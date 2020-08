L'ARS annonce le recrutement de 249 médecins étrangers pour les hôpitaux de Guyane

L’agence régionale de santé va publier, dans les semaines à venir, des appels à candidatures pour le recrutement de médecins étrangers dès la fin de l'année pour une période qui n'excédera pas 4 années.

Catherine Lama •



Un dossier à l'étude depuis un an

On a vraiment un retard à rattraper en termes de densité médicale. Ce retard ne peut pas être rattrapé assez vite avec l'augmentation du nombre de médecins français formés ... donc on fait appel à des médecins étrangers dont certains disposent de formations de haut niveau ...

L’information avait été révélée par France Guyane cette semaine. L’agence régionale de santé va publier, dans les semaines à venir, des appels à candidatures pour le recrutement de médecins étrangers.Cela fait un an que l'agence travaille sur ce dossier afin de combler le manque criant de personnels soignants sur le territoire. Comme le souligne Clara De Bort, directrice générale de l'ARS :Ces recrutements devraient concerner 109 médecins pour l’hôpital de Cayenne, 31 au Centre Hospitalier de Kourou, 85 au Centre Hospitalier de l'ouest guyanais, et 24 pour les structures privées. C'est un renforcement structurel de l'offre de soins en Guyane dans toutes les spécialités. Ces médecins seront là d'ici la fin de l'année et ils seront présents pour une période variant de 6 mois à 4 ans maximum.Selon l’Agence régionale de santé, les hôpitaux ne seront pas obligés de recruter ces médecins. C’est une possibilité qui leur ait donnée. Par ailleurs, le recrutement devrait être plus sélectif.