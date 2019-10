Assises : 12 à 25 ans de réclusion criminelle pour les meurtriers de Maurice Chen Ten You

"Ce qui est fait dans ce dossier ne méritait pas cette sanction vu son âge. C'est une sanction d'élimination".



Des peines lourdes

"Les sanctions sont lourdes. Je trouve que la sanction de Dylan est lourde. 12 ans pour cela, c'est trop"





Une famille unie vêtue de blanc

"Je n'ai pas de haine. Je dis seulement à la famille des détenus qu'ils peuvent aller voir à la prison alors que moi je verrais mon mari au cimetière et que je ne le reverrais plus".

Assises : les meurtriers de Maurice Chen Ten You condamnés

Il est un peu plus de 20h. Le verdict de la Cour d'assises vient de tomber : après quatre jours de procès, les jurés ont condamné les 4 hommes accusés d être les auteurs du meurtre de Maurice Chen Ten You à de lourdes peines.Fabrice Bourdon surnommé le parrain, considéré comme le chef du gang, 43 ans au moment des faits écope de 25 ans de réclusion criminelle.Raoul Briolin avocat de Fabrice Bourdon s'exprime :Les trois autres accusés bien plus jeunes, âgés d'une vingtaine d'années au moment des faits en 2016 sont condamnés à des peines de 12, 15 et 18 ans de réclusion criminelle.Jean Yves Marcault Derouard avocat de Dylan Gustave explique :Quatre condamnés face à une famille unie dans la peine, tout de blanc vêtus, la couleur favorite de la victime. Maurice Chen Ten You chef d'entreprise, ancien conseiller régional tué a son domicile sous les yeux de sa femme.Monique Chen TenYou femme de la victime émue :Ce drame avait ému en Guyane, provoquant une grande manifestation dans les rues de Cayenne, rassemblant un millier de personnes en Juillet 2016.Les quatre condamnés ont 10 jours pour faire appel.