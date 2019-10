Assises : 25 ans de réclusion criminelle pour Fabrice Bourdon décrit comme le cerveau du meurtre de Maurice Chen Ten You

Un drame qui s'est déroulé en 2016.

© Sébastien Laporte



L'avocat général a été entendu

L’affaire avait suscité une vive émotion à l’époque. Quatre hommes ont comparu durant trois jours.Le verdict était très attendu. Il est lourd. 25 ans de réclusion criminelle pour Fabrice Bourdon considéré comme le cerveau de l'affaire, 18 ans pour Jamal Wilson,15 ans pour Shamaul Wray et 12 ans pour Dylan Gustave.Le drame s’est déroulé en début de soirée le samedi 16 juillet 2016 dans un lotissement à Cayenne. Trois individus, le visage masqué, s’introduisent dans la propriété de Maurice Chen Ten You. Maurice Chen Ten You est un notable, commerçant, bien intégré dans la vie sociale.Le couple tente de se défendre. L’un des trois hommes tire sur Maurice Chen Ten You, qui se trouve à ce moment tranquillement chez lui avec son épouse. Maurice Chen Ten You est blessé au thorax. Il décèdera quelques heures après son transfert à l’hôpital de Cayenne. Un quatrième homme faisait le guet aux abords de la maison.La police judiciaire mène alors son enquête et quelques mois plus tard en octobre 2016, arrêtent trois suspects. Puis un quatrième homme est interpellé. Ils auraient été identifiés grâce à la vidéo surveillance, ils sont également impliqués dans d’autres affaires de vols.Verdict donc... très lourd. Les réquisitions de l'avocat général ont été suivies. 25 ans de réclusion criminelle pour Fabrice Bourdon considéré comme le cerveau de l'affaire, 18 ans pour Jamal Wilson,15 ans pour Shamaul Wray et 12 ans pour Dylan Gustave.