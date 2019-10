Assises : les meurtriers présumés de Maurice Chen Ten You devant la justice

« On a entendu la dame crier très fortement. Son dernier cri c’était " Au secours ". Mon épouse et moi-même, nous nous sommes précipités au portail. Avant d’y arriver, on a entendu un coup de feu.



Un meurtre pour rien

Le procès des meurtriers de Maurice Chen Ten You a commencé

Le drame s’est déroulé en début de soirée le samedi 16 juillet 2016 dans un lotissement à Cayenne. Trois individus, le visage masqué, s’introduisent dans la propriété de Maurice Chen Ten You. Maurice Chen Ten You est un notable, commerçant, bien intégré dans la vie sociale. Selon toute vraisemblance, les malfaiteurs sont passés par un chemin mitoyen, avant de sauter le mur latéral de la maison. Un voisin est alerté par des cris. Il témoigne :Le couple tente de se défendre. L’un des trois hommes tire sur Maurice Chen Ten You, qui se trouve à ce moment tranquillement chez lui avec son épouse. Maurice Chen Ten You est blessé au thorax. Il décèdera quelques heures après son transfert à l’hôpital de Cayenne.Les trois hommes s’enfuient à pied sans rien emporter. La police judiciaire mène alors son enquête et quelques mois plus tard en octobre 2016, arrêtent trois suspects. Puis un quatrième homme est interpellé. Ils auraient été identifiés grâce à la vidéo surveillance, ils sont également impliqués dans d’autres affaires de vols. Le meurtre de Maurice Chen Ten You est le 23e enregistré depuis le début de l’année 20165. Suite à ce meurtre, plus d’un millier de personnes descendent dans les rues pour exprimer leur ras le bol contre l’insécurité.