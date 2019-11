Assises : les meurtriers présumés de Patrice Clet comparaissent devant la Justice

Ce lundi s'ouvre devant la cour d’assises de Cayenne le procès des 4 meurtriers présumés de Patrice Clet. C’était le 8 Novembre 2016 à Remire Montjoly. Patrice Clet, homme politique, était tué à son domicile lors d’une tentative de cambriolage.





Un seul coup de feu



Un drame de l'insécurité



Cinq jours de procès

Ce lundi s'ouvre devant la cour d’assises de Cayenne le procès des quatre meurtriers présumés de Patrice Clet. Le drame avait bouleversé la Guyane. C’était le 8 Novembre 2016 à Remire-Montjoly. Patrice Clet, homme politique, enfant de Sinnamary tué à son domicile lors d’une tentative de cambriolage, sous les yeux de sa femme et de ses trois enfants.Un coup de feu, un seul puis des cris. Voilà ce que diront avoir entendu les voisins du Clos de Montjoly aux enquêteurs aprés le meurtre de Patrice Clet dans la nuit du 8 Novembre 2016. Il est aux environs de 21h45, Patrice Clet vient de rentrer d une conference, il retrouve son épouse et ses trois enfants dans leur maison de Remire-Montjoly quand un des adolescents voit la poignée de la porte bouger. Et c'est le drame.Le meurtre de Patrice Clet intervient dans une année où l'insécurité en Guyane a déjà fait de nombreuses victimes. Cette fois, c’est un homme connu qui vient d'être tué. Ancien conseiller général de Sinnamary, secretaire adjoint du parti Walwari. Patrice Clet 45 ans réputé pour son calme et sa discrétion. Quelques jours après le drame, la Guyane marque le deuil avec une opération mairies mortes sur l’ensemble du territoire.Quatre hommes sont soupconnés dans cette affaire. Trois d'entre eux ont été arrêtés et sont en détention provisoire. Un autre est toujours recherché .Leur procès devant la cour d’assises s'ouvre ce lundi et durera 5 jours.