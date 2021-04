Awala-Yalimapo : les enfants de l'école élémentaire à découverte d'un abattis pédagogique

Les enfants d'Awala Yalimapo sont heureux de cet enseignement sur site. Ils visitent l'abattis pédagogique de la commune. Une découverte pour ces élèves qui s'émerveillent de ce qu'ils découvrent dans ce lieu.



Auparavant, la plupart des familles de Guyane possédaient un lopin de terre et y pratiquaient une agriculture sur abattis qui procurait une auto suffisance alimentaire avec des produits de maraichage, de racines, d'agrumes et autres plantations vivrières. Pour Marie-Line Janot, administratrice de l’association Kudawyada

L’abattis c'est dans les fibres de chaque personne. C'est propre à Awala mais c'est aussi dans le sang, au fin fond de la Meuse tout partait de la terre. Il fallait planter pour se nourrir. On retrouve cet acte primaire de retourner à la terre... Ainsi on devient responsable de son environnement, de ce qu'on plante et de ce que l'on met dans notre assiette...