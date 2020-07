Bac et brevet 2020 : les résultats seront connus les 7 et 10 juillet

C’est un évènement passé un peu inaperçu cette année, compte tenu de la situation sanitaire, le début du mois de juillet marque officiellement les premiers jours des vacances. Une fin d’année scolaire pour les élèves du 2nd degré qui annonce les résultats des examens.



Mélodie Nourry/MCT •

Le brevet en contrôle continu



Une session de remplacement

Résultats du bac le 7 juillet

Rattrapage en septembre

Il n’y a pas eu de sessions d’examens cette année. C’est un évènement passé un peu inaperçu cette année, compte tenu de la situation sanitaire, le début du mois de juillet marque officiellement les premiers jours des vacances. Une fin d’année scolaire pour les élèves du 2nd degré qui annonce les résultats des examens.Concernant les élèves de 3ème, les épreuves ont été remplacées par la prise en compte des notes de contrôle continu obtenues par le candidat pendant l’année, ce qui représente en temps ordinaire 50% de la note finale du diplôme. Alors pour cette session 2019-2020 du brevet en Guyane, 5 808 candidats sont concernés. Ils sont répartis en 2 séries : 4 764 en série générale et 1 044 en série professionnelle. L’académie de Guyane indique dans un communiqué que les délibérations du jury sont fixées au mercredi 8 juillet et que les résultats seront proclamés le vendredi 10 juillet.Une session de remplacement sera organisée les 14 et 15 septembre 2020 en France, dans les outremers mais également dans les établissements français à l’étranger afin que les candidats inscrits en tant que candidats individuels, ainsi que ceux qui ne peuvent prétendre à la prise en compte de leurs notes de contrôle continu, présentent les épreuves proposées lors de cette session : français, mathématiques, histoire-géographie et enseignement moral et civique, sciences et langue vivante choisie par le candidat. Pour rappel, l’obtention du brevet ne conditionne pas la poursuite des études, notamment l’inscription au lycée.3 783 élèves sont candidats à l'obtention du baccalauréat cette année soit une hausse de 2,29% par rapport à 2019. Ils sont 1 549 candidats au bac général, 1453 au bac professionnel, 781 au bac technologique.Cette année le candidat le plus âgé a 26 ans. Il est inscrit en filière ST2S. La plus jeune a 15 ans. Elle passe un bac scientifique.Comme pour le brevet, les épreuves ont été validées à partir des notes de contrôle continu. Elles sont renseignées dans le livret scolaire, le livret de formation ou encore le dossier de contrôle continu. La délibération du jury a commencé le 22 juin dernier et s’achève ce lundi. Les résultats seront proclamés le lendemain, mardi 7 juillet. La note fera l’objet d’une appréciation et, le cas échéant, d’une harmonisation par le jury d’examen.Pour les moins chanceux, la session de rattrapage, y compris les oraux qui se feront dans les règles sanitaires en vigueur, est prévue chez nous pour la deuxième quinzaine de septembre, pour chaque filière.Pour consulter les résultats de la 1ère session 2020, il faudra se rendre donc le mardi 7 juillet sur la page : http://e-resultats.ac-guyane.fr/les-resultats-du-baccalaureat.html . Ils seront aussi disponibles sur la page d’accueil du site du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse . Une carte de France cliquable donnera accès à tous les résultats, dans l’ensemble des académies : education.gouv.fr/resultats-du-baccalaureat