Baccalauréat 2020 : un examen hors norme cette année pour 3783 candidats

Les résultats du baccalauréat édition 2020 seront connus aujourd’hui. En Guyane cette année 3783 candidats sont enregistrés. Un bac comme tous les autres assurait le ministre de l’Education Nationale, pas tant que ça...



Jessy Xavier/MCT •

Quel taux de réussite ?

L'importance des jurys

Résultats à 16h

Les résultats du premier groupe du BAC édition 2020 seront connus aujourd’hui. En Guyane cette année 3783 candidats sont enregistrés pour l’épreuve qui du fait de la crise sanitaire sera exceptionnellement jugée sous forme de contrôle continu. Il n’y aura pas de rattrapage à la fin de la semaine sur le territoire à l’inverse du reste de la France, cette session aura lieu en septembre. Un BAC comme tous les autres assurait le ministre de l’Education Nationale, pas tant que ça...À l’issue du premier groupe l’an dernier, le taux de réussite au BAC général était de 63,5% en Guyane, quatre points de moins sur un an. Face à ce résultat difficile de ne pas s’interroger sur le cru si spécial qui nous attend cette année. Il va falloir passer tous les éléments à la moulinette des processus de rééquilibrage pour aboutir à un résultat cohérent. D’abord les jurys d’examen qui décortiqueront les notes du livret scolaire. Même si seules les notes des 1er et 2nd trimestre sont officiellement comptabilisées, les notes obtenues durant le confinement, l’assiduité durant cette même période sont autant d’éléments qui pourront influencer le jury à l’heure du repêchage.Mais voilà, les syndicats sont les premiers à l’avoir soulevée, pour des raisons multiples la continuité pédagogique n’a pas été au rendez-vous pour bon nombre d’élèves en Guyane, ce qui questionne bien entendu le principe d’équité. Il y a ensuite le jury d'harmonisation qui peut décider de rehausser certaines notes pour un ensemble d’élèves si une différence trop flagrante est constatée pour les candidats d’un établissement en comparaison avec les résultats de ce même établissement lors des sessions précédentes. Une fois passés ces différentes moulinettes les dés sont jetés, jamais quoi, les jurys n’auront eu une telle importance. Le ministère de l’Education lui a confiance en son personnel mais fait la promotion d’un esprit de bienveillance vis-à-vis des candidats. Voilà qui est dit.Pour consulter les résultats de la 1ère session 2020, il faudra se rendre donc le mardi 7 juillet sur la page : http://e-resultats.ac-guyane.fr/les-resultats-du-baccalaureat.html . Ils seront aussi disponibles sur la page d’accueil du site du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Une carte de France cliquable donnera accès à tous les résultats, dans l’ensemble des académies : education.gouv.fr/resultats-du-baccalaureat