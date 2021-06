Baccalauréat 2021 : dernière ligne droite, le grand oral, l'ultime épreuve avant les résultats le 6 juillet

Marie-Claude Thébia •

Les résultats du baccalauréat seront livrés le mardi 6 juillet. Cette semaine a lieu la dernière épreuve : le grand oral, l’une des nouveautés de la réforme Blanquer. Après la philosophie, ce nouvel examen est l'ultime étape de ce concours de fin de cycle, complétement remanié en raison de la crise sanitaire.

Savoir convaincre

Le grand oral, grande nouveauté du bac 2021, a commencé ce 21 juin. Il s’agit d’une épreuve conçue pour permettre au candidat de prendre la parole en public de façon claire et convaincante. L’élève pourra ainsi utiliser les connaissances liées à ses spécialités pour démontrer ses capacités argumentatives et la maturité de son projet de poursuite d'études, voire professionnel. 20 minutes de préparation, 20 minutes de questions, un jury composé de deux professeurs, le candidat doit donc réussir à persuader, et à argumenter. Cette épreuve obligatoire fait partie des 5 épreuves finales du bac (60% de la note finale). Elle est notée sur 20 points et est valorisée par un coefficient 10 (en voie générale) ou 14 (en voie technologique).

Le Grand oral #Bac2021 c'est à partir de demain jusqu'au 2 juillet ! Vous êtes maintenant fin prêts pour passer cette épreuve à laquelle vous vous êtes préparés. Derniers conseils des professeurs pour aborder cette épreuve sereinement. pic.twitter.com/nyJy9E3aEY — Ministère Éducation nationale, Jeunesse et Sports (@education_gouv) June 20, 2021

3758 élèves concernés

En Guyane ils sont 3758 candidats répartis dans la filière générale et technologique. La semaine dernière, ils ont également passé l'épreuve de philosophie. Cette année, quatre sujets au choix étaient proposés au lieu de trois, et c'est la meilleure note qui sera retenue entre celle de l'épreuve et celle du contrôle continu.

Les résultats le 6 juillet

La proclamation des résultats en 2019 • ©CL

Compte tenu de la crise sanitaire, cette année encore, les prétendants au baccalauréat seront jugés par contrôle continu : les épreuves de spécialité, mais aussi l'histoire-géographie, les langues vivantes, l'EPS, l'enseignement scientifique (en voie générale), les mathématiques (en voie technologique). Le passage des épreuves finales du baccalauréat prend fin le vendredi 2 juillet. Les oraux de rattrapage du bac ont lieu du 7 au 9 juillet. Les résultats du bac, eux, seront communiqués à une date unique dans toute la France : le mardi 6 juillet 2021. Enfin la session de remplacement est prévue les 6,9, 10 et 13 septembre.