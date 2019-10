"On a réussi grace a des personnes privées qui nous ont aidés a faire venir un ami de Serge qui n'était pas revenu en Guyane depuis 20 ans. A travers cela, nous avons voulu marquer l'événement, en réunissant tous les anciens résidents de la cité Floralies."

"En moins d'une semaine, on a eu 130 personnes contactées, au Canada, à Paris, en métropole, ils étaient tous d'accord pour cette initiative."

Basket : Le club Asc Tours célèbre le mémorial Serge Marigard

C’est ici au pied des Tours Floralies à Cayenne que se vit cette dernière journée de la quatrième édition du Mémorial Serge Marigard. Une grillade party, pour clore cinq jours de rencontres sportives, autour du basket et du handball, les deux disciplines de prédilection du joueur décédé, il y a seize ans, jour pour jour aujourd’hui. L’occasion de retrouvailles entre amis et anciens voisins des tours.Mémorable pour ces amis, sportifs pour la plupart. Depuis cinq jours, le basket et le handball offrent des moments de franche camaraderie mêlés aux instincts de compétition encore très vifs, malgré les années. Des camarades en Guyane et aux quatre coins du monde qui auront à tout jamais dans le cœur, les tours pour repère.Des souvenirs qui remontent pour certains aux années 1970, date de construction des tours, vouées à une destruction prochaine. La fin d’une époque mais pas la fin de tout.