Basket Guymargua 2023 – Le Sport Guyanais remporte le titre de championnes Antilles Guyane

Victoire au bout du suspense pour les joueuses du Sport Guyanais qui s’imposent à la dernière seconde 55 à 53 face à la MJC des Abymes. Deuxième victoire des Cayennaises après celle de la veille face au Golden Star de Fort de France. Le Sport Guyanais remporte le tournoi Guymargua 2023 au Palais des Sports de Rivière Salée en Martinique.

Corinne Bergeron •

Pour qu’il y ait un beau vainqueur, il faut deux belles équipes. Le Sport Guyanais et la MJC des Abymes ont assuré le spectacle. Un engagement total en défense tout au long de la rencontre et un léger avantage à la mi-temps pour les Cayennaises qui mènent de 5 points 27 à 22. Mais personne ne veut lâcher l’affaire, si bien qu’à 5 secondes de la fin de la rencontre, les deux équipes sont à égalité 53 partout.

L’exploit individuel de Cora Charles à la dernière seconde

On envisage alors une prolongation, comme la veille lors de la rencontre entre le Sport Guyanais et le Golden Star. Mais sur une longue passe de Christelle Sainte-Luce, Cora Charles réceptionne le ballon et dribble jusqu’au panier, effaçant trois adversaires pour aller inscrire au buzzer les 2 points de la victoire. Un exploit qui donne le titre de championnes Antilles Guyane aux Cayennaises. Score final 55 à 53.

Carton plein cette saison pour le Sport Guyanais qui a remporté tous les trophées et qui met fin à 30 ans de disette. Le dernier titre de championnes du Sport Guyanais remontait à 1992. Le titre de championnes du Guymargua, remporté en 2022 par l’US Sinnamary, reste donc en Guyane. Prochain objectif pour le Sport Guyanais, les finales de Nationale 3 qui se disputeront dans l’Hexagone à la fin du mois de mai.

Revoir le match Sport Guyanais – MJC des Abymes 👇 https://fb.watch/kw7YGEuhUA/

L'ASC Tours au tournoi Guymargua 2023 • ©A. Anicet

L’ASC Tours perd son titre de champion Antilles Guyane au profit de l’EDO

Dans le tournoi masculin, c’est l’Etoile de l’Ouest, champion de la Guadeloupe, qui remporte le tournoi Guymargua. Avec là encore une victoire au buzzer 71 à 69 sur un dernier panier inscrit par Gabriel Cayol, véritable héros du match, d’une adresse insolente et qui a surtout réussi à rester sur le parquet malgré le fait d’avoir écopé de quatre fautes dès le deuxième quart temps.

L’EDO revient de loin car la première mi-temps a été largement dominée par l’ASC Tours qui a compté 20 points d’avance. Mais les Cayennais se sont éteints en deuxième période, laissant leur adversaire reprendre confiance. L’ASC Tours perd son titre de champion Antilles Guyane puisque l’EDO de Pointe Noire s’était imposée la veille face au Golden Star. Ce dimanche, l’ASC Tours et le Golden Star s’affronteront pour la deuxième place du tournoi Guymargua.

L'Etoile de l'Ouest - Vainqueur du tournoi Guymargua 2023 • ©A. Anicet

Revoir le match ASC Tours – Etoile de l’Ouest 👇 https://fb.watch/kw8gX_OHw_/