Bateaux de croisière en Guyane : l’Exploris One à quai, le Club Med attendu la semaine prochaine

En Guyane, le Port de Dégrad des Cannes fait désormais partie des ports "bases" pour les bateaux de croisière. Depuis lundi 25 novembre, l’Exploris One est à quai. Le Club Med, plus grand voilier du monde, arrive la semaine prochaine.

C’est une ville sur l’eau. Le navire "Exploris One" est à quai au Port de Dégrad des Cannes, à Rémire-Montjoly, depuis hier, lundi 25 novembre. Il y restera durant huit jours et sera rejoint la semaine prochaine par le Clud Med. Le plus grand voilier du monde fera escale trois jours en Guyane.

Le navire "Exploris One" est à quai au Port de Dégrad des Cannes. • ©Frédéric Larzabal

Une nouvelle destination qui attire

Désormais, la Guyane est une nouvelle destination dans l’offre de croisière au niveau mondial, et plus particulièrement dans la Caraïbe et l’Amérique du Sud.

Depuis deux ans, l’Office de Tourisme Centre Littoral se battait pour faire de la Guyane un "port base" des navires de croisière.

"Nous sommes les petits derniers donc on intrigue et on intéresse", commente Linda Donatien, la directrice de l’OTCL.

On attire le monde de la croisière où les gens sont des répétiteurs, car ils refont souvent des croisières chaque année. Linda Donatien, directrice de l’OTCL

De bons taux de remplissage

Pour les premiers circuits de croisière, les deux compagnies de tourisme, Exploris et Club Med, affichent déjà de bons taux de remplissage.

"Nous sommes à 80% pour le premier Exploris, et nous sommes aussi dans proche de 60/70% pour le Club Med, un très bon chiffre pour les premières croisières sur des destinations nouvelles, souligne Linda Donatien, la directrice de l’OTCL. En général, un nouveau circuit c’est 30% de remplissage".

Une activité non invasive

Ces deux bateaux de luxe ont à leur bord quelques centaines de passagers. Ils vont leur proposer des explorations au large de nos côtes, mais aussi des expéditions sur terre.

"Nous sommes vraiment dans une activité non invasive, avec de petites capacités, nous ne sommes pas sur les 4000-5000 ou 10 000 des méga boats, compare Linda Donatien, la directrice de l’OTCL. Nous sommes aussi sur de l’expédition et de l’intérêt pour une Guyane authentique. Nous réunissons tous les paramètres du développement durable dans le tourisme".

L'Exploris One quittera la Guyane dans huit jours. Avant cela, il verra l'arrivée du Club Med, le plus grand voilier du monde.