La belle parade de la fête nationale

© @A. Hilaire Exercice et démonstration pour montrer le savoir-faire

© @A. Hilaire Sur la place des Palmistes, les militaires ont réalisé des exercices tout l'après-midi.

« ça se voit qu’un défilé comme celui-là est préparé, les hommes et femmes dans les rangs semblent fiers de ce contact avec la population et de montrer leurs couleurs »

Défiler avec fierté et montrer les valeurs de leur corps.

« les études sont bien mais je crois que l’appel des métiers en uniforme est encore plus fort. J’apprécie les valeurs véhiculées par ces gens qui sont au service des autres…à ce titre, j’hésite entre les pompiers, la police et la gendarmerie. Mes parents semblent d’accord avec moi mais me laissent faire mon choix ».

© @ I. Lerouge Un 14 juillet réussi autour de la place des Palmistes

.Ce 13 juillet, avant le défilé de fin de journée, le public avait rendez-vous à la caserne Loubère pour des stands d’animation autour des services de l’Etat. Diverses animations ont été proposées aux visiteurs avec les différents corps de l’Etat, occasion pour les curieux de découvrir au plus près la réalité de certains corps.Animations, jeux pédagogiques, parcours guerriers, démonstrations, exposition de véhicules et d’engins, parcours de sécurité routière, police de l’Environnement et bien entendu des possibilités de bénéficier de renseignements pour ceux qui souhaitent être recrutés, cette après-midi portes ouvertes a ravi les curieux, passionnés et ceux qui voulaient en savoir davantage sur les services de l’Etat.Et en fin de journée, la place des Palmistes a vécu un grand moment avec le défilé de la fête nationale. Tous les corps constitués se sont rassemblés pour un défilé haut en couleurs. Militaires, policiers, pompiers pour ne citer que ceux-là ont, sous les applaudissements nourris du public, défilé avec enthousiasme et grande rigueur. Le public n’a pas hésité à saluer cette grande rigueurselon Sandra venue avec ses enfants qui voulaient voir les engins de l’armée.A côté d’elle, Julien, 19 ans, un grand gaillard de près d’1.90m qui réfléchit à propos de son avenir :Le succès populaire de ce rendez-vous de Cayenne croît chaque année. Le public et les familles des hommes des différents corps de l’armée, la gendarmerie, la police ou encore les pompiers ont salué ces équipes présentes sur le sol guyanais, la qualité du défilé et la possibilité « de toucher » quasiment les engins ont participé à « cette magie » autour des parades de la fête nationale.