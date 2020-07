Les bureaux de poste tournent au ralenti

Les usagers de La Poste grincent des dents depuis plusieurs jours. Avec des queues interminables pour accéder aux différents services postaux, il faut s’armer de patience. La crise sanitaire y est pour beaucoup dans ce ralentissement d’activité.



Lindy Nedan •

La situation de la distribution du courrier suit l’épidémie. On n’est pas en marge de la société. Les postiers sont des Guyanais Yahn Vilette, directeur régional de La Poste



Distribution des colis au compte-gouttes.

Micro-trottoir des usagers de la Poste de Baduel à Cayenne

À chaque nouveau cas, nous devons évacuer le personnel et désinfecter les lieux, ce qui traduit également par un ralentissement de l’activité . Yahn Vilette, directeur régional de La Poste



Ralentissement de l’acheminement

Yahn Vilette, directeur régional de la Poste, invité du journal radio de 7h

Dans certains quartiers, les facteurs se font de plus en plus rares depuis le début de la crise sanitaire. Pour recevoir des colis, la patience est de mise.Comme de nombreuses entreprises en Guyane, La Poste a dû s’adapter à la crise sanitaire et à ses conséquences. Depuis plusieurs semaines, les services d’acheminement et de distribution, fonctionnent en effectif réduit. Arrêt maladie ou garde d’enfants les motifs ne manquent pas pour justifier les absences des salariés.La Poste de Baduel à Cayenne, a mis en place un service dédié au colis depuis le début de la crise sanitaire avec des horaires spécifiques.Tous les jours, c’est l’affluence.Une situation qui met les nerfs des usagers à rude épreuve.Avant le 16 mars, treize vols par semaine étaient programmés afin d’acheminer le courrier le territoire. Pendant le confinement seuls deux vols étaient programmés. À présent, les services de La Poste reçoivent le courrier trois fois par semaine. Des colis sont en attente depuis plus d'un mois dans l’hexagone.Une situation qui devrait revenir à la normale à la fin de la crise sanitaire.