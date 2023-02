C'est le temps du Carême : 40 jours pour renforcer sa foi

Le Carême est un temps de préparation de quarante jours à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne.

Ce temps de recueillement commence le mercredi des Cendres et s’achève le jeudi de Pâques. Une période de 40 jours durant laquelle les catholiques font pénitence, se recueillent, jeûnent. Ces quarante jours font revivre avec le Christ au désert les quarante années de la marche des Hébreux vers la terre promise, entre son baptême et le début de sa vie publique.

En Guyane, après les festivités carnavalesques, nombreux sont ceux qui vivent pleinement ce temps de mise à part. L’Eglise catholique propose chaque dimanche une thématique pour aider les fidèles à renforcer leur foi.

Alain Ransay, le nouvel évêque de Guyane. • ©Collection privée

Les catholiques en ce temps de Carême doivent renforcer leur foi. Il y a les exercices spirituels à vivre toute l’année mais surtout durant cette période. Pendant ce Carême, il faut pratiquer le jeûne et la prière. Mais rien ne vaut les actes religieux, si ce n’est pas lié à l’éthique et à l’amour du prochain : si je fais un tas de prières, un tas de jeûnes mais je n’aide pas mon prochain, ça n’a aucun intérêt. Dieu le dit d’ailleurs dans l’Ancien Testament ‘je vomis tous vos sacrifices, je me bouche vos oreilles vous n’avez pas de souci du pauvre du malheureux’ …Le sacrifice qui l’intéresse, La prière qui intéresse c’est la prière charitable, si je jeûne, si je prie ce n’est pas pour capitaliser, c’est pour partager avec les plus pauvres, ce n’est pas pour mes intérêts personnels. Ma prière doit être aux dimensions du monde et pas juste à 50 cm de mon nombril. Tout doit se faire sous les primas de la charité c’est comme cela que mon sacrifice spirituel est vécu en régime chrétien.