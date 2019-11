La caravane du mois du film documentaire a fait un arrêt au bourg de Trois Palétuviers

Durant le mois du film documentaire, opération nationale mise en oeuvre par la Bibliothèque territoriale de prêt, des présentations de films sont prévues dans différentes communes. Les premiers à avoir bénéficier d'une projection sont les enfants de Trois Palétuviers sur la commune de Saint-Georges.

Catherine Lama •

Chargement de la pirogue • ©TL ...

Des enfants attentifs • ©TL ...

Les enfants découvrent leurs présents • ©TL ...

Les rendez-vous du film documentaire en communes 15 novembre - Maripa-soula présentation du documentaire Les pépites du fleuve en présence de Marie-Sandrine Bacoul la metteuse en scène

22 novembre - Montsinéry avec les pépites du Fleuve programmé également le 29 novembre à Macouria.

Roura accueillera le documentaire Sur les chemins de l'école et à Iracoubo, lors d'une séance grand public, il sera projeté un film sur la Réunion intitulé La Réunion des cultures ou un carnet de bord mettant en exergue la multi-diversité ethno-culinaire de l'île.



6h du matin, le 6 novembre, la caravane de la Bibliothèque territoriale de prêt démarre, direction Saint-Georges. L'équipe va projeter un documentaire "Les chemins de l'école" à une cinquantaine d'enfants. Une logistique lourde pour emmener le matériel de projection et des livres pour les élèves.Dans ce petit village situé à 25 minutes de pirogue de Saint-Georges, il y a peu de distractions et la pirogue et son matériel ont été accueillis avec joie par les petits élèves.Les enfants ont apprécié de découvrir sur écran, la vie d'autres élèves du monde. Ceux, qui comme eux, vivent dans des lieux enclavés et doivent faire plus d'efforts que les autres pour aller apprendre à l'école et espérer un avenir meilleur.Cette matinée récréative s'est terminée par une distribution de livres fort appréciée de cette jeune assemblée.