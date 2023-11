Catastrophe au Suriname : Au moins 15 morts dans l'effondrement d’une mine d'or

Le drame s'est déroulé dans la journée du lundi 20 novembre, au Suriname. Au moins 15 hommes, des chercheurs d'or, sont morts dans l'effondrement d'une mine aurifère dans laquelle ils travaillaient. Des pompiers guyanais ont été envoyés en renfort.

Jennifer BARATINY •

Ce lundi, dans la région de Matawai au Suriname, le puits d’une mine aurifère s’est effondré subitement sur une vingtaine d’orpailleurs illégaux. Nos confrères de Starniews font état de 15 corps retrouvés. Les chercheurs d’or illégaux, originaires de la zone exploitaient un filon d’or, près de Kleine Saramacca, non loin de la mine illégale Camp 21 Pasi



Le drame s’est produit dans une zone d’exploitation légale, reprise à Lamgold en février 2023 par la société chinoise Zijin Mining. La multinationale avait récemment alerté sur la présence des miniers illégaux sur son terrain. En octobre, une demande officielle d’expulsion avait été soumise aux autorités gouvernementale

20 jeunes hommes étaient dans ce tunnel, la terre est tombée sur eux, et jusqu’à maintenant, ils ont retrouvé qu’une dizaine d’hommes. Les autres doivent être plus loin. Llaymero, orpailleur

La police surinamaise, l'armée et le Centre national de coordination pour la gestion des catastrophes sont en route vers la zone de Brokopondo.

Des renforts guyanais envoyés

Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale de Guyane, a annoncé à 7h00, en direct sur notre antenne radio, qu’une quinzaine de pompiers guyanais spécialisés en sauvetage et en déblaiement se rendent dès ce matin en renfort des équipes surinamaises.

À 1h30, un #CASA des @Armees_Guyane a décollé de la BA367 pour Paramaribo avec :



➡️16 pompiers du @Sdis973 spécialisés en #Sauvetage déblaiement

➡️1 médecin et 1 infirmier militaires pic.twitter.com/pcPv0WpiAa — Préfet de la région Guyane 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet973) November 21, 2023

Il a aussi exprimé son plus grand soutien à la population surinamaise touchée dans sa chair à travers ce drame.

le CODIS (Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours) de Guyane intensifie ses efforts de secours. Une opération supplémentaire est actuellement en cours, impliquant l'acheminement de renforts par voie terrestre. Cette initiative vise à compléter les efforts de sauvetage déjà déployés et à fournir une assistance additionnelle dans la zone sinistrée. Cette coordination entre les équipes guyanaises et surinamaises souligne l'importance de la coopération transfrontalière en matière de gestion des urgences.