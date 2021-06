Cayenne : 1000 euros d’amende pour détention et commerce d’un faucon pèlerin

Isabel Lerouge •

Faucon pèlerin à vendre 250 euros à Cayenne. Fin décembre 2020, les inspecteurs de l’environnement du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de Guyane découvrent ainsi, via WhatsApp, une annonce pour le négoce d’un Falco pelegrinus, une espèce de rapace intégralement protégée en Guyane (Arrêté du 25 mars 2015).

Sous l’autorité du Parquet de Cayenne, les agents de l’OFB mènent alors l’enquête. Fin janvier, une perquisition est réalisée chez un commerçant du centre-ville de Cayenne, soupçonné de conserver l’oiseau. Deux autres délinquants sont également interrogés, accusés d’agir pour le compte du détenteur, en tant qu'intermédiaires pour la mise en vente.

Un rapace détenu dans de mauvaises conditions

L’animal, détenu dans de très mauvaises conditions (petite cage sur un balcon très ensoleillé, sans eau ni nourriture) est saisi et transféré dans un centre de soins. Cette espèce, inscrite sur la liste des espèces menacées d’extinction de l’IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature), effectue sa migration hivernale en Amérique du Sud. Elle est observée majoritairement sur le littoral guyanais.

Le Faucon Pélerin était détenu sur un balcon à Cayenne. • ©Fanny PETITEAU / SD973 OFB

Lundi dernier, le détenteur de l’animal, principal mis en cause, est convoqué devant un délégué du Procureur de la République dans le cadre de l’ordonnance pénale en cause. Il est condamné à 1000 euros d’amende dont 400 euros avec sursis pour la détention (au titre des espèces protégées et de la faune sauvage captive) et le commerce (achat, mise en vente, cession irrégulière et utilisation d’une espèce protégée et reprise à la convention de Washington) du Faucon pèlerin.

Un simple rappel à la loi a été notifié par les inspecteurs de l’environnement, aux deux autres individus qui ont réalisé la mise en vente.

Quant au Faucon pèlerin, il sera prochainement remis en liberté, réintroduit dans son milieu naturel à I’ issue d’une période de réhabilitation.