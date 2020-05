Cayenne : 150 repas offerts aux plus démunis par l'association familiale "Les délices des soeurs Cimonard"

Ce samedi matin les membres de l’association familiale "Les délices des sœurs Cimonard" en partenariat avec la municipalité de Cayenne ont distribué, dans l’enceinte des douches municipales 150 repas aux plus démunis. Une initiative très appréciée par ces personnes.





Un choix entre viande et poisson

Du poisson frit, des fricassées de porcs et de poulet • ©Anthony Hilaire

... la situation était très difficile pour eux. Il y avait un confinement, le couvre feu. Il y a eu un impact . Rester dans la rue était très difficile, il n'y avait plus à manger...



Ce n’est pas la première fois que cette association" Les délices des soeurs Cimonard" se mobilise depuis le début de la crise sanitaire et d’autres opérations de ce type sont d’ailleurs prévues dans d’autres communes.Au menu il y avait donc une fricassée de porc, de poulet et du poisson frit concoctés par les membres de l’association familiale dont le savoir faire culinaire est reconnu dans toute la Guyane. Les viandes et poissons ont été assaisonnés la veille et les repas ont été fabriqués à Roura dans la maison familiale.Gel hydroalcoolique et masque obligatoire pour tous. Couloir de sécurité afin de faire respecter les distances entre individus. La municipalité de Cayenne partenaire de l’opération a fait appliquer les recommandations de sécurité sanitaire. Cette distribution de repas est la bienvenue car le confinement a eu un impact sur les plus fragiles comme l'explique Francesca Félix :