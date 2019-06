Cayenne : Une action solidaire dans le cadre de la journée mondiale contre la faim

"Il y a beaucoup de familles avec des enfants, elles ont un besoin très fort au niveau des vêtements pour enfants... c'est vraiment la demande prioritaire"

Action de solidarité à Cayenne

C’est le plus de cette action de sensibilisation à l’occasion de la journée mondiale contre la faim . Des repas mais aussi des vêtements et des chaussures à très bas prix. Des tarifs défiant toute concurrence qui trouvent forcément preneur.Le temps d’une matinée, plusieurs associations spécialisées dans l’aide aux personnes en difficulté ont donc élu domicile sur le parking du boulevard général de Gaulle. Toutes font le constat d’une fracture sociale de plus en plus prononcée en Guyane.Margot Thomas chargée de la vie associative à la Croix rouge en témoigne :A Cayenne la perte de lien social touche particulièrement les personnes âgées dont la population ne cesse d’augmenter. Elles sont près de 2000 dans la capitale à être âgées de 75 ans et plus. 42% d’entre elles vivent seules à leur domicile.La municipalité souhaite renforcer l’accompagnement de cette population fragilisée. En plus du foyer Galmot qui doit être rénové, un deuxième projet est d’ores et déjà à l’étude pour développer l’offre en matière de structures d’accueil.