Cayenne : bientôt une seule cuisine centrale pour les écoles

4500 repas par jour

Une nouvelle cuisine centrale pour Cayenne

Du nouveau à Cayenne pour la restauration scolaire. Le chantier de la future cuisine centrale touche à sa fin, à l’école Mont- Lucas. A partir de janvier 2020, elle devrait servir les repas aux écoliers de la ville. La commune va fermer ses trois cuisines actuelles pour tout centraliser dans le nouvel outil, plus moderne et plus performant.Cayenne compte à ce jour trois cuisines scolaires…Elles servent 4500 repas au total, sachant que 12000 enfants sont scolarisés dans la ville…Les trois sites actuels seront fermés et le personnel réaffecté dans la cuisine centralE laquelle pourra produire 6000 repas. Plus d’enfants auront donc accès à la cantine.A l’étage de la cuisine centrale se trouvent deux réfectoires, pour les élèves du groupe scolaire Mont-Lucas. Auparavant, ils devaient manger sous le préau ou dans les classes, suite à l’incendie de l’ancien réfectoire en 2012. Coût total du projet : 3 millions 600 mille euros, financés par l’Etat et la commune…