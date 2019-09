Cayenne : Les élèves du collège Auxence Contout ont fait leur rentrée au son de la Marseillaise

© Patrick Clarke

La rentrée au collège Auxence Contout Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Les élèves de 6e du collège Auxence Contout ont effectué leurs premiers pas au sein de l'établissement du boulevard de la République. A n'en point douter, un dépaysement pour nombre d'entre eux après l'école primaire.Ils ont été accueillis avec un certain formalisme, comme le prévoit les directives nationales, avec l'hymne national "La marseillaise" et une interprétation par deux éléves de la chanson guyanaise patrimoniale écrite par Nicole Dolan "La mulâtresse".La principale Myrtha Cattier a fait l'appel des 12 classes de 6e dont 6 générales et 1 SEGPA - 1 ULIS - 1 UPE2A - 1 UPE2ANSA - 1 niveau sixième.Ces nouveaux élèves ont eu aussi le livret d'accueil de leur collège. La citation du philosophe Aristote "l'excellence est un art que l'on atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action mais une habitude" leur a été expliquée et ils devront s'en souvenir.Quelques réactions de parents venus accompagner leurs enfants :La rentrée générale sera effective le vendredi 6 septembre après que les classes de 5e, 4e et 3e aient été mises en place dans ce collège qui comptePour la communauté éducative qui réclamait un parking sécurisé à l'intéreur pour les véhicules, celui-ci a été réalisé durant les vacances par la Collectivité Territoriale de Guyane pour un coût total de 280 000€. Cela devrait réduire les incivilités devant l'établissement à la sortie des cours.