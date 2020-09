Cayenne : la 6e promotion de l'IFAS a fait sa rentrée

L'Institut de Formation et d’Accès au Sport de haut niveau (IFAS) Michel-Néron accueille, à Cayenne, les 63 membres de la 6e promotion. Les jeunes talents sportifs placent beaucoup d’espoir dans cette formation pour lancer leur carrière sportive.

Franck LECONTE /I.L. •

Un protocole sanitaire mis en place

Valérie Castor, directrice adjointe des sports à la Collectivité Territoriale de Guyane

Laurent Lingibé, basketteur du Cygne, a fait sa première rentrée à l’Ifas

La rentrée a débuté dimanche 6 septembre à l’Institut de formation et d’accès au sport Michel-Néron, l’Ifas. La structure accueillait à Cayenne les 44 pensionnaires de la 6ème promotion. Au total il seront 63 élèves cette année, en comptant les demi-pensionnaires et les externes.Répartis dans les sections basket, foot, escrime, rugby, athlétisme et handball, ces jeunes talents sportifs placent beaucoup d’espoir dans cette formation pour lancer leur carrière sportive.En préambule, le directeur de l’IFAS, André Pamphile, a ainsi rapellé les chiffres du brevet : 100% de réussite l’an dernier pour les élèves de 3e. Plusieurs élèves sortants ont d'ailleurs intégré le pôle espoir France ou encore ont été sélectionnés pour les jeux olympiques.Dans le cadre du protocole défini face à la crise sanitaire Covid-19, un kit de prévention a été remis à chaque pensionnaire. vendredi, les élèves se sont rendus dans un lieu dédié au dépistage Covid-19, afin d’effectuer un test.La responsable de la structure, Valérie Castor, par ailleurs directrice adjointe des sports à la Collectivité Territoriale de Guyane, détaille le protocole sanitaire mis en place pour permettre cette rentrée.Depuis l’accueil des internes dans le hall sportif Kevin-Séraphins jusqu’à la découverte de la chambre et la séparation avec les parents, c'est un changement énorme pour les jeunes internes. Parmis eux, Laurent Lingibé, basketteur du Cygne, âgé de 13 ans.Lundi 7 septembre, les demi-pensionnaires (2) et les externes (17) ont fait leur rentrée.