Cayenne : Une troisième bibliothèque en libre-service installée au quartier de la cité Bonhomme

© Catherine Boutet La bibliothèque du quartier Bonhomme prête à être livrée

"On peut financer deux bibliothèques par an mais si nous sommes accompagnés comme c'est le cas aujourd'hui par un privé, une collectivité, un service public, on pourra en avoir plus..."

Les premières bibliothèques libre-service implantées à Cayenne datent d'un an. Ces cabines jaunes installées dans des quartiers populaires sont toujours en place avec des livres à l'intérieur même s'il arrive d'en retrouver quelques uns éparpillés sur le sol.José Gustave habitant de Mont Lucas observe les lecteurs qui lisent sur les bancs ou partent avec des livres. Cette autre jeune fille note que les livres ne sont pas toujours bien traités par les jeunes. A la cité Chatenay , si les jeunes apprécient la présence de la cabine bibliothèque et en profitent, ils souhaiteraient aussi avoir une maison de quartier et la réhabilitation de leur terrain de football.La mairie qui avait financé les deux premières cabines a pu installer la troisième bibliothèque grâce à un généreux donateur. Une initiative appréciée selon la directrice des affaires culturelles de Cayenne, Françoise Loe-Mie :Il faut savoir que ce type de bibliothèque coûte 4000 euros, la prochaine sera inaugurée au quartier du Village chinois au mois d'août.