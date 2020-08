Une centaine d'élèves participent aux "vacances apprenantes", le dispositif Ecole ouverte du ministère de l'Education nationale

C'est la première fois, depuis 21 semaines, que les élèves du Groupe scolaire Abriba de Balata, reviennent en classe. Le dispositif "Ecole ouverte " du ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports a commencé.

Ayodélé Germa/MCT •

De nouvelles habitudes

"Les élèves sont beaucoup plus enthousiastes que pour l'année scolaire. Le fait de retrouver les enseignants, l'activité et les autres écoliers !" Beatrice Jean-Louis professeure des écoles



Du sport pour se dépenser

"Ce sera de la motricité : des activités telles le fitness la zumba, il y aura bien évidemment de la distanciation." Ingrid Keck professeure des écoles

C'est la première fois, depuis 21 semaines, que les élèves du Groupe scolaire Abriba de Balata, reviennent en classe. Le dispositif "Ecole ouverte " du ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports est une sorte de réactivation de leur vie scolaire avant une rentrée hypothétique. En Guyane, seules deux écoles participent à cette opération "Ecole ouverte", la deuxième école se trouve à Saint Laurent du Maroni.Fini de jouer au chat et à la souris dans la cour de récréation... Terminé les en-cas partagés entre camarades à l'heure du goûter et les accolades... Désormais, la pause se fait assis sur une chaise, à un mètre de distance de leurs petits camarades. Un mal nécessaire, tous les enfants en sont globalement conscients. C'est sur la base du volontariatque plus de la moitié des élèves de cette école participe à cette opération. Le but est de consolider les fondamentauxconjugaison langue française et maths, sans oublier l'art plastique et le chant.Effet positif de cette crise sanitaire, après une longue absence de 21 semaines, les élèves sont un peu plus motivés que d'habitude.Besoin de se dépenser ? Le sport collectif n'est pas exclu, mais dans le strict respect des gestes barrières.Le groupe scolaire Abriba, fait partie des deux seules écoles du territoire à participer au dispositif "Ecole ouverte". L'opération prendra fin le 21 août.