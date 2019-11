4 ans de prison dont un avec sursis pour l’auteure de l’agression devant une boite de nuit cité Anatole

Un mois après l'agression à coups de couteau à la sortie d'une boîte de nuit à Cayenne d'une jeune femme de 20 ans, l'auteure comparaissait au tribunal correctionnel. Elle a été condamnée à 4 ans de prison dont un avec sursis.

Une nuit de cauchemar… Le 27 octobre à 5 heures du matin, Roanne, 20 ans, sort de boite nuit, cité Anatole à Cayenne. Elle est violemment pris à partie par une autre femme.Le corps de Roanne porte encore les stigmates de l’agression, 7 coups de couteau de type poing américain dont 3 au thorax et sur le flanc, le poumon perforé. Son visage est très abîmé notamment au nez et à la lèvre.Devant les juges, l’auteur, une femme de 30 ans, mère de sept enfants dit avoirajoute t-elle avant de demander pardon à la victime pour le mal qu’elle a fait. Un geste injustifiable mais que l’on peut essayer de comprendre, indique son avocat Maître Eric Bichara qui avait demandé une expertise psychologique mais celle ci a été refusée, il indique que la prévenue a été l'objet par le passé d'importantes agressions. Cela ne justifie pas le passage à l'acte mais cela peut l'expliquer.Dans son réquisitoire, la substitut du procureur a indiqué à l’adresse de la prévenue : «Le parquet requiert trois ans de prison ferme.Une heure plus tard, c’est le délibéré : Sthéliane Léo Kon Len est condamnée à 4 ans de prison dont un avec sursis avec mise à l’épreuve comportant l’obligation de soins et de travailler, pour indemniser la victime.