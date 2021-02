Amiante : l'inquiétude des locataires de l'un des immeubles de la Rénovation Urbaine

Quitter son logement quand y vivre n’est plus supportable, c’est ce à quoi disent songer ces locataires du bâtiment C de la Rénovation Urbaine à Cayenne. Mais où aller ?

On parle de familles et de personnes âgées locataires de la société Immobilière de la Guyane pour certaines depuis près de 40 ans. Elles préfèrent rester discrètes mais avouent craindre que les travaux en cours ne libèrent l’amiante contenue dans la construction. La fille de l’une d’elles évoque notamment le bruit dix heures d’affilées tous les jours.

Les ouvriers arrivent à 6h45 et commencent à percer dès 7h du matin. Donc les premiers temps on observe en nous disant que ça va passer mais non ! Tous les jours, quand ils quittent le chantier c'est sale et ils oublient qu'il y a des locataires. Donc à un moment, on a pété un plomb.

Kelly PORTUT, fille d'une locataire