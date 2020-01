L'association Louis Carlesimo fait don d'une tonne de matériel à l'hôpital de Cayenne

Depuis plus de 30 ans l'association caritative Louis Carlesimo récolte des dons en faveurs des hopitaux et permet des échanges entre jeunes patients. Une tonne de marchandises a été offerte à l'hôpital de Cayenne. Des jeunes hospitalisés à Paris ont rencontré ceux de Cayenne lors d'une galette.

Des dons de l'association Carlesimo bien accueillis au service pédiatrie du Char • ©Guyane la 1ère ...

Cette tonne de d'objets divers dont des poussettes, des vêtements et des jouets est bienvenue au Centre hospitalier de Cayenne. un don de l'association Louis Carlesimo que préside Honoré Carlesimo. Un homme bienveillant qui a vécu un drame familial, la perte à 40 ans de son frère dont il a vécu les souffrances à l'hôpital. Il s'est depuis investi dans le domaine humanitaire et caritatif.Les dons faits au Char sont le résultat de la collecte des enfants malades des hôpitaux parisiens. D'ailleurs quelques uns de ces jeunes patients sont aussi venus en Guyane afin de rencontrer des enfants hospitalisés au Char. Les échanges se sont scellés à l'occasion de la dégustation d'une galette des rois.Du réconfort, de la solidarité, du courage pour affronter les souffrances de la maladie. Des moments qui apportent beaucoup de joie souligne Oriane soignée à Paris.Pour les soignants, cette initiative concrète sera suivie d'autres. Chaque année, l'association organise une vingtaine d'actions caritatives partout en France et en Outre-mer pour les enfants malades.