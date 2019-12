Cayenne : il vole une voiture et trouve un enfant à l'arrière

La police nationale est intervenue vendredi sur un vol de voiture à Cayenne. Une opération qui aurait pu être banale, si ce n’est qu’un jeune passager se trouvait à l’arrière du véhicule…



Sébastien Laporte / HH •

L'affaire ressemble au premier abord à une simple interpellation pour vol de voiture. Vendredi en fin d’après-midi, la propriétaire d’un véhicule se gare dans le quartier de Baduel, à Cayenne. Elle quitte sa voiture pour faire une course et laisse les clefs sur le contact. Son enfant l'attend, assis sur la banquette arrière. Un homme d’une trentaine d’années saute alors au volant de la voiture et s’enfuit avec le véhicule. La propriétaire alerte la police nationale qui se rend immédiatement sur place.



Entre-temps, l'homme au volant de la voiture volée réalise qu'il n'est pas seul à bord du véhicule et dépose l'enfant un peu plus loin sur le bord de la route. Le voleur, qui joue définitivement de malchance ce vendredi, sera finalement interpellé par la police nationale avant d'avoir quitté la ville. L'homme était alors bloqué dans un embouteillage.