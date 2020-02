Une conférence pour faire de la Guyane une société inclusive, une société du "vivre ensemble et de l'acception de l'autre"

« Vers une société inclusive », c’est l’intitulé de la conférence organisée à Cayenne par l’association Fraternité internationale Étudiante de l’Université de Guyane. Au centre des débats : des valeurs d’acceptation, de tolérance et de bienveillance.



Se rendre utile

« Vers une société inclusive », c’est l’intitulé de la conférence organisée à Cayenne par l’association Fraternité internationale étudiante de l’Université de Guyane en partenariat avec la Fédération des associations musulmanes et l’association culturelle et caritative des musulmans de Guyane. La conférence était animée par l’islamologue (linguistique, théologien) Mohamed Bajrafil. Le professeur de langue arabe, de civilisation et de pensée islamiques à l’Université de Paris-Sorbonne, Adrien Leites était l’invité des débats.Une initiative de Mass Dioukhane vice président de la Fédération des associations musulmanes de la Guyane Française qui œuvre depuis plusieurs années pour l’inclusion des musulmans en Guyane. Dans l’assemblée comme parmi les bénévoles, une majorité de musulmans. À son niveau, chacun cherche à se rendre utile dans cette société guyanaise. Les valeurs d’acceptation, de tolérance et de bienveillance étaient au centre de cette conférence.Le reportage de Céline Fleuzin et Marie Bertomé :