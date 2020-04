Coronavirus : une collecte de dons en faveur des plus nécessiteux lancée par le Samu Social

Combien sont-ils ? Difficile de chiffrer les personnes en grande détresse sociale. Certains vivent le confinement dans la rue ou dans des squats. Aussi le Samu Social a décidé de lancer une grande collecte pour venir en aide aux familles les plus impactées par la crise sanitaire.

Marie-Claude Thébia •



Le confinement et ses conséquences sur les plus vulnérables

"Nous voulons venir en aide aux personnes en grande détresse sociale qui sont innombrables sur le territoire. Elles n'ont pas les moyens de se protéger face à l'épidémie, et doivent satisfaire des besoins humains élémentaires."

Combien sont-ils ? Difficile de chiffrer ces personnes en grande détresse sociale. Certains vivent le confinement dans la rue ou dans des squats. Dans le quotidien, les règles élémentaires d’hygiène sont bafouées. Aussi le Samu Social a décidé de lancer une grande collecte pour venir en aide aux familles les plus impactées par la crise sanitaire.Les conséquences du confinement se font terriblement ressentir pour certains. Des familles, des personnes vulnérables en rupture avec la société. Faute des ressources habituelles d’approvisionnement, ils sont nombreux aujourd’hui dans le dénuement le plus total. Partout des associations œuvrent pour leur venir en aide. C’est le cas du Samu social qui a lancé samedi 11 avril, et ce jusqu’au 18 avril une opération de collecte de produits de première nécessité, de draps, de masques, de produits d’hygiène afin de pouvoir les redistribuer aux plus nécessiteux.Joachim Hyasyne président du Samu Social explique :Un centre de collecte unique a été mis en place au lotissement Calimbé 2 rue des Kouyous à Cayenne en face de la poste de Cabassou.Les dons seront conditionnés et distribués sous l’œil attentif d’un collectif d’associations.