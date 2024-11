Des collégiens prêtent main-forte à "Top Timoun", la boutique du secours catholique à Cayenne

Ouverte en 2023, "Top Timoun" est la boutique solidaire du secours catholique, qui propose surtout des articles pour enfants. Ce samedi 16 novembre, elle a accueilli des collégiens de Matoury venus prêter main-forte en apportant des vêtements collectés via leur établissement scolaire.

Laura Philippon / Jonathan Lario •

Des tee-shirts enfants à 1,5 euro, d'autres vêtements à 50 centimes. Dans cette boutique solidaire du secours catholique, les vêtements de seconde main sont triés, puis vendus à prix cassés à un public en difficulté.

De 50 centimes à 15 euros

"Même pas un euro l'article, c'est parfait !" s'exclame une cliente. En rayon, aucun article ne dépasse les 15 euros. "Je n'ai pas honte d'acheter ici, confie une autre cliente. Parfois, il y a des enfants qui n'ont pas de jouet, au moins ici les prix sont plus abordables".

La boutique "Top Timoun" a ouvert ses portes à Cayenne, en avril 2023 à l'initiative du secours catholique. Ce samedi 16 novembre, elle a accueilli des collégiens de Matoury, venus prêter main-forte pour une journée spéciale avec des vêtements à -50%. Les jeunes ont aussi apporté des vêtements collectés dans leur établissement scolaire.

Des collégiens de Matoury prêtent main forte à "Top timoun", la boutique solidaire du secours catholique à Cayenne. • ©Jonathan Lario

Donner à ceux qui ont besoin

"A la vie scolaire, on a reçu beaucoup de vêtements, c’est un geste humanitaire de donner à ceux qui en ont besoin", estime Laurande Giroud, élève du collège Saint-Pierre.

Les enfants adorent avoir beaucoup de vêtements alors qu’ils ne les utilisent pas tous, donc c’est bien de les donner à ceux qui en ont besoin. Laurande, collégienne

Des collégiens de Matoury à "Top timoun", la boutique solidaire du secours catholique à Cayenne. • ©Jonathan Lario

À côté, Aude, élève du collège Saint-Pierre plie des jeans qui seront ensuite exposés pour être vendus. "Je n’imaginais pas que l’on puisse donner autant de vêtements, reconnaît-elle. Cette boutique est une bonne idée pour l’environnement et pour les personnes qui ont besoin d’aide". "Ça me fait chaud au cœur de faire ça", ajoute Aude Bonfim.

Des collégiens de Matoury prêtent main forte à "Top timoun", la boutique solidaire du secours catholique à Cayenne. • ©Jonathan Lario

Des collectes de vêtements au collège

Durant l’année scolaire, le collège Saint-Pierre avait demandé plusieurs fois aux parents d’élèves de se mobiliser pour les collectes de vêtements dans le cadre d'opérations "zéro déchet".

Nous sommes dans une société de consommation, il est important de rappeler que les vêtements ne sont pas déchets, et d’encourager à les donner quand ils ne sont plus utilisés. Mme Toussaint, professeur de math

Des motivations économiques ou écologiques

La boutique solidaire "Top Timoun" propose essentiellement des vêtements pour enfants, mais aussi des articles de puéricultures, des jouets et quelques vêtements pour adultes.

La boutique permet d’offrir des vêtements enfants à prix abordables à des personnes en situation de précarité, mais on accueille tout le monde. On reçoit aussi des personnes avec des motivations économiques ou écologiques. Alice Onno, responsable de la boutique

Des collégiens de Matoury à "Top timoun", la boutique solidaire du secours catholique à Cayenne. • ©Jonathan Lario

Une collecte organisée pour Noël

La boutique est jolie, bien agencée et lumineuse. "Elle donne envie parce qu'on veut remettre de la dignité dans l'acte d'achat, confie Alice Onno. Même si on est en grande précarité, venir acheter doit être un acte agréable".

Au-delà de l’accueil, la boutique organise aussi des ateliers cuisines, des activités de créations artistiques pour les enfants ou encore des randonnées pendant les vacances. "On écoute les personnes dans le besoin et on cherche aussi des solutions à des périodes comme la rentrée scolaire ou Noël", ajoute Alice Onno.

Située rue lieutenant Becker, à Cayenne, la boutique solidaire "Top Timoun" est ouverte les mercredis et vendredis après-midi, ainsi que le deuxième samedi de chaque mois. Une collecte de cadeaux et de jouets est organisée le week-end du 8 décembre pour les fêtes de fin d'année.