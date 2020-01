Destruction du squat Marengo à la zone Collery de Cayenne

La préfecture de Guyane entend détruire une fois par mois des bidonvilles. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle démolition a eu lieu ce matin à Cayenne. Le quartier informel « Marengo » situé zone Collery à Cayenne était occupé par une trentaine de personnes en situation irrégulière.

Des images qui sont aujourd’hui devenues presque ordinaire en Guyane., les effectifs de la police et de la gendarmerie bouclant une zone où se déroule une nouvelle démolition d'un bidonville.Cette fois, c’est dans le secteur de la zone industrielle de Collery à Cayenne que la préfecture a mené l’opération. Sur le site plus aucun occupant. Les habitants ont fuit en ayant récupéré tout ce qui pouvait l’être. Une trentaine de personnes résidaientLa plupart d’origine Haitienne et beaucoup d’entre eux clandestins .La police aux frontières avaient mené une opération de contrôle dans ce quartier il y a quelques jours précise Daniel Fermon Directeur sous-préfet, directeur général de la sécurité, la réglementation et le contrôle :Depuis septembre 2019, les démolitions de squats se succèdent au rythme d'une évacuation par mois. Déjà plus d’un millier de personnes ont été délogées et de nombreux terrains rendus à leurs propriétaires. Pour ce terrain privé, aprés la plainte du propriétaire, la décision de justice avait été rendue en 2017. Trois ans plus tard, le tractopelle est passé.