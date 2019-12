Le joli Noël solidaire de Cayenne

Comme chaque année depuis 6 ans, la ville de Cayenne organisait son Noël solidaire pour les personnes dans le besoin. Un public nombreux a répondu à l’invitation.

Chaleur humaine et partage au rendez-vous

Ils étaient 160 à profiter cette année de cette action de solidarité. C’est beaucoup plus que l’an dernier (70 en 2019) mais les responsables de l’organisation avec le soutien de bénévoles n’ont pas boudé leur plaisir d’offrir un moment chaleureux à ces personnes quelques jours avant Noël. Des coiffeurs, une infirmière se sont mis à disposition de ces personnes en situation de précarité ou d’isolement. La douche matinale mais aussi le soin apporté aux cheveux et puis l’attention, des gestes qui ont ravi ces visiteurs.selon Francesca Félix, la responsable du conseil local de sécurité et de prévention du chef-lieu.A voir les visages souriants des personnes venues prendre part à cette journée, on sent bien qu’il s’agit d’une journée d’entraide et de partage comme il est particulièrement plaisant d’en vivre à l’approche des fêtes de fin d’année.Après des animations, le déjeuner a été un grand moment de partage pour ces invités au Noël solidaire. Tous ceux qui sont venus ont dit leur bonheur de vivre ce moment de partage, de chaleur humaine. Pour certains, des demandeurs d’asile ou encore des personnes qui ont récemment été expulsées d’habitats informels ou précaires, se retrouver dans un espace apaisé avec une attention particulière a été une pause dans leur quotidien pas simple à supporter.Autre temps fort de la journée, la distribution de cadeaux en tout début d’après-midi. Petits et grands sont repartis les mains pleines.