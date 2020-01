Justice : rentrée solennelle du tribunal judiciaire sur fond de bilan

L'audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Cayenne a eu lieu. Une tradition permettant de tirer le bilan de l'année passée et de donner les grands axes d'activités à venir. Crise de l'amiante et baisse des mules, c'est l'heure du bilan pour la justice en Guyane.

L'audience était solennelle au tribunal judiciaire de Cayenne. Magistrats, avocats, élus et personnel judiciaire étaient présents pour écouter les déclarations du bâtonnier, du procureur de la République et du président du tribunal.Un exercice, presque un rituel, qui donne l’occasion de dresser le bilan des activités de l’année passée et les grands axes de celle qui débute.La priorité affichée est la réduction du temps entre le prononcé de la sanction et l’exécution de la peine. Il a aussi été question de la lutte contre le trafic de cocaïne alors que près de 1000 personnes ont été interdites d’avion au départ de l’aéroport Félix-Eboué en 2019. De quoi provoquer une hausse des activités du tribunal judiciaire.Un bilan assumé par le procureur de la République, invité du journal télévisé. Samuel Filniez. 17 000 affaires traitées en 2019, contre 13 000 en 2018. Plus d’un millier de défèrements, une augmentation de l’activité, qui nécessite du personnel supplémentaire,Autre point abordé, la crise de l’amiante qui a perturbé la juridictionLa baisse significative du nombre de mules est une satisfactionSur le climat d’insécurité, et la violence dans les établissements scolaires.Enfin sur la délinquance en col blanc